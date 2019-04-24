В Калининградском зоопарке прошли учения по поимке сбежавшего тигра

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-24T17:56:16+03:00

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В зоопарке Калининграда прошли очередные учения по поимке опасного зверя, сбежавшего из клетки. Как и в предыдущие разы, опасным животным был назначен тигр – в полосатую шкуру облачился один из сотрудников учреждения.

- Предыдущие учения не прошли даром. В этот раз все службы зоопарка сработали профессионально, оперативно и слаженно, - говорят в пресс-службе учреждения.

Так, условных посетителей оперативно эвакуировали, продажу билетов прекратили, входы закрыли.

Спустя четыре минуты после «бегства» тигр был обнаружен, две минуты понадобилось ветеринарам на сборы и выезд. Через 7 минут хищник был обездвижен и после - водворен обратно в вольер.

- К сожалению, в таких учениях не принимает участия полиция. Их взаимодействие с сотрудниками зоопарка так ни разу отработано не было. В случае беды ветеринары воздействовать на животное могут только седативными препаратами, огнестрельного оружия на территории зоопарка нет. В связи с тем, что зоопарк является объектом повышенной опасности, его руководство намерено вынести решение этого вопроса на более высокий уровень, - заключили в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU