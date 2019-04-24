Калининградец получил три года условно за дачу взятки полицейскому
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили местного жителя за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчину задержали за мелкое хулиганство и поместили в камеру для административно задержанных. Чтобы избежать дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности, мужчина передал сотруднику уголовного розыска 24 928.
Суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
ИСТОЧНИК KP.RU