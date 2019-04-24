В Правдинске осудили четверых иностранцев за незаконное пересечение границы

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-24T18:00:35+03:00

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В Правдинском районе осудили четырех граждан Армении, которые попались на незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Иностранцы очень хотели попасть в Польшу, поэтому в августе прошлого года предприняли попытку пересечь границу в районе поселка Крылово. Им даже удалось перекусить нити колючей проволоки и преодолеть сигнализационный комплекс, однако вскоре на их пути появился пограничный наряд.

На суде все четверо заявили, что просто отдыхали на природе и даже не собирались проникнуть в Польшу. Однако суд признал их виновными в покушении на пересечение госграницы без документов. Все они получили реальные сроки заключения от 1 года 4 месяцев до 1 года 7 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU