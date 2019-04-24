В Калининграде привели в порядок довоенный гидрант на улице Огарева
Мэрия Калининграда начала приводить в порядок довоенные гидранты на улицах города. Как сообщила «Комсомолке» руководитель пресс-службы администрации Инна Вербицкая, на этот раз сотрудники «Водоканала» почистили и заново покрасили гидрант на улице Огарева.
- Через пару дней будет наноситься второй слой краски, - сообщила Вербицкая. - Этот в рабочем состоянии.
Напомним, в минувшие выходные корреспонденты «Комсомолки» заметили, что на перекрестке проспекта Мира и улицы Комсомольской появился гидрант, которого на том месте ранее не было. В понедельник в мэрии уточнили, что объект установлен для украшения улицы и играет лишь декоративную роль. Вообще же интерес к довоенным гидрантам у жителей внезапно проснулся прошлой осенью, когда с Офицерской улицы исчезла пожарная колонка. После возмущения общественности гидрант вернули на место в обновленном виде.
ИСТОЧНИК KP.RU