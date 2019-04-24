2019-04-24T18:06:37+03:00
Общество

В Калининграде привели в порядок довоенный гидрант на улице Огарева

За несколько дней до этого был установлен отреставрированный гидрант на проспекте Мира
Иван МАРКОВ
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Гидрант на ОгареваГидрант на ОгареваФото: администрация Калининграда
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Мэрия Калининграда начала приводить в порядок довоенные гидранты на улицах города. Как сообщила «Комсомолке» руководитель пресс-службы администрации Инна Вербицкая, на этот раз сотрудники «Водоканала» почистили и заново покрасили гидрант на улице Огарева.

- Через пару дней будет наноситься второй слой краски, - сообщила Вербицкая. - Этот в рабочем состоянии.

Напомним, в минувшие выходные корреспонденты «Комсомолки» заметили, что на перекрестке проспекта Мира и улицы Комсомольской появился гидрант, которого на том месте ранее не было. В понедельник в мэрии уточнили, что объект установлен для украшения улицы и играет лишь декоративную роль. Вообще же интерес к довоенным гидрантам у жителей внезапно проснулся прошлой осенью, когда с Офицерской улицы исчезла пожарная колонка. После возмущения общественности гидрант вернули на место в обновленном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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