В Калининграде привели в порядок довоенный гидрант на улице Огарева

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-24T18:06:37+03:00

За несколько дней до этого был установлен отреставрированный гидрант на проспекте Мира

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Мэрия Калининграда начала приводить в порядок довоенные гидранты на улицах города. Как сообщила «Комсомолке» руководитель пресс-службы администрации Инна Вербицкая, на этот раз сотрудники «Водоканала» почистили и заново покрасили гидрант на улице Огарева.

- Через пару дней будет наноситься второй слой краски, - сообщила Вербицкая. - Этот в рабочем состоянии.

Напомним, в минувшие выходные корреспонденты «Комсомолки» заметили, что на перекрестке проспекта Мира и улицы Комсомольской появился гидрант, которого на том месте ранее не было. В понедельник в мэрии уточнили, что объект установлен для украшения улицы и играет лишь декоративную роль. Вообще же интерес к довоенным гидрантам у жителей внезапно проснулся прошлой осенью, когда с Офицерской улицы исчезла пожарная колонка. После возмущения общественности гидрант вернули на место в обновленном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU