2019-04-24T18:08:12+03:00
Общество

Алиханов – о строительстве онкоцентра: Отставание по срокам есть, но оно не критично

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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К концу мая должно завершиться строительство нулевого цикла онкоцентра в поселке Родники, с июня начнется поэтапное строительство блоков выше нулевого цикла с параллельным устройством кровли и подведением сетей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчик планирует завершить возведение контура здания к середине сентября. Это даст возможность закончить кровельные работы, установить оконные блоки, затем подать тепло и перейти на зимний режим строительства, который предполагает выполнение отделочных работ и устройство всех инженерных систем внутри здания.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что что отставание по срокам есть, но оно, по его словам, некритично

- Сейчас главная задача – выйти из «нуля» по всем блокам, по пятому, как мы видим, уже вышли и почти закончили первый этаж. Генподрядчик пообещал устранить отставание по первому блоку, и в середине сентября мы выйдем на полное завершение контура. По мере выхода из нулевого цикла будет наращиваться и число строителей – до 250-300 человек. Объект живой, он строится, и сегодня каких-то нерешаемых вопросов по онкоцентру нет, – сказал Антон Алиханов.

Онкоцентр будет включать в себя современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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