В Калининграде на улице Полоцкой изъяли 4 тонны санкционки

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-25T10:01:19+03:00

Продукты из Польши, Литвы и Германии будут уничтожены

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В Калининграде настоящую спецоперацию провели таможенники, сотрудники Управления ФСБ и транспортной прокуратуры. В итоге на улице Полоцкой, популярном в городе месте, где можно подешевле купить продукты, нашли тонны санкционки.

- На прилавках торговых залов среди прочих продуктов питания, выставленных на продажу, а также в подсобных и складских помещениях были обнаружены продовольственные товары, страной происхождения которых являются государства Европейского союза – Польша, Литва, Германия, - сообщает отделение по связям с общественностью областной таможни.

Эти продукты – мясо-колбасные изделия, сыры, молочка и прочие вкусности – по закону запрещены к ввозу в Россию.

По результатам таможенного контроля из оборота изъяты сыры в ассортименте общим весом более 3,8 тонн, а также колбаса и мясные изделия весом 396 кг.

Изъятая продукция будет уничтожена.

Отметим, аналогичной санкционкой торгуют с машин по всему городу, ею завалены все рынки, включая Центральный и Сельму. Однако там спецоперации не проводят.

ИСТОЧНИК KP.RU