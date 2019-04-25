Полиция Правдинска объявила в розыск 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-25T10:10:06+03:00

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Отдел полиции по Правдинскому району разыскивает 16-летнего Данила Шашкина. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, подросток 1 апреля ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15 лет, рост около 170 см, глаза карие, худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, длинная челка.

Был одет: синяя куртка с черными рукавами, кепка черная с белой надписью, джинсы синего цвета, кеды синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Данилы Шашкина, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (40157) 2-14-02 (дежурная часть) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU