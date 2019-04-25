Находившийся в федеральном розыске калининградец попался пьяным за рулем
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Гурьевске инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
37-летнего водителя остановили на улице Пражский бульвар. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, что и подтвердили данные алкотестера.
В ходе разбирательства выяснилось, что у мужчины не было водительских прав. Более того, он находился в федеральном розыске за уклонение от уплаты алиментов.
Мировой судья назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU