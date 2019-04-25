Находившийся в федеральном розыске калининградец попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-25T10:17:20+03:00

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В Гурьевске инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

37-летнего водителя остановили на улице Пражский бульвар. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, что и подтвердили данные алкотестера.

В ходе разбирательства выяснилось, что у мужчины не было водительских прав. Более того, он находился в федеральном розыске за уклонение от уплаты алиментов.

Мировой судья назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU