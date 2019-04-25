В Калининградской области 125 человек привлекали для тушения травы в полях
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская область продолжает гореть – полыхает сухая трава в полях.
Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 40 раз привлекались для ликвидации палов, привлекали 125 человек и 35 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, один из серьезных пожаров случился в поселке Песочное Светловского района. Там сгорела деревянная хозпостройка и трава на площади 2 га.
ИСТОЧНИК KP.RU