2019-04-25T10:17:28+03:00
Происшествия

В Калининградской области 125 человек привлекали для тушения травы в полях

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская область продолжает гореть – полыхает сухая трава в полях.

Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 40 раз привлекались для ликвидации палов, привлекали 125 человек и 35 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, один из серьезных пожаров случился в поселке Песочное Светловского района. Там сгорела деревянная хозпостройка и трава на площади 2 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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