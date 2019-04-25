СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-25T10:24:45+03:00

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В Краснознаменском районе на автомобиль упало дерево. Дорожный инцидент произошел на автодороге Щукино (Новоколхозное)-Жилино-Лунино-Весново.

В результате падения дерева автомобиль получил технические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали.

В ГИБДД отметили, что водитель двигался с превышением скорости и не успел предпринять действия для экстренного торможения.

ИСТОЧНИК KP.RU