2019-04-25T10:24:45+03:00
Происшествия

В Краснознаменском районе на автомобиль упало дерево

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Краснознаменском районе на автомобиль упало дерево. Дорожный инцидент произошел на автодороге Щукино (Новоколхозное)-Жилино-Лунино-Весново.

В результате падения дерева автомобиль получил технические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали.

В ГИБДД отметили, что водитель двигался с превышением скорости и не успел предпринять действия для экстренного торможения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24