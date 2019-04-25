2019-04-25T10:57:24+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Нижним Новгородом»

Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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В матче 32-го тура ФНЛ калининградская «Балтика» на выезде встречалась с ФК «Нижний Новгород». Игра завершилась со счетом 0:0.

- До перерыва ходом поединка управляла именно наша команда. Самый верный голевой момент был у Алихана Шаваева, который буквально расстреливал ворота хозяев метров с двенадцати. Но путь мяча в сетку прервал украинский защитник Виталий Федорив, самоотверженно бросившийся под удар, - отметили в пресс-службе «Балтики».

Сейчас у «Балтики» 36 очков и она до сих пор находится в зоне вылета из ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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