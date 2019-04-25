В Калининграде с бесплатным концертом выступит русский византийский хор

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-25T11:43:48+03:00

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29 и 30 апреля хор «Пахомий Логофет» и женский хор из монастыря «Spiliotissa», который расположен на севере острова Закинф в Греции, выступит в храме в честь иконы Богоматери Иверская поселка Храброво. 2 и 3 мая – в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в поселке Ласкино Гурьевского района.

Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Кроме того, 1 мая состоится бесплатный концерт в Доме искусств в Калининграде. В программе византийские пения и показ фильма.

Византийское церковное пение – древнейшая из существующих традиций церковного богослужебного пения. Используется в православных церквях от Греции и Кипра до Иерусалима.

Русский византийский хор «Пахомий Логофет» образован осенью 2012. Хор носит имя знаменитого агиографа 15 века, афонского инока Пахомия Логофета, известного как писателя, составителя служб и канонов, написанных им, по образцу византийской гимнографии.

Отметим, год назад хор «Пахомий Логофет» уже был гостем праздника в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в поселке Ласкино Гурьевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU