В Калининграде отключили воду в домах на десяти улицах

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-25T11:48:03+03:00

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В Калининграде в четверг, 25 апреля, в течение дня не будет холодной воды в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 16 часов воды не будет в дома ул. Айвазовского 31-43, ул. Левитана 1-15, 2-10, ул. Лобачевского 10-20, 13-21, ул. Станиславского 12-26, 60-66а, 37-41, 59-61, ул. Шишкина 16-18, 26-32а, 25, 27.

До 17 часов холодное водоснабжение отключено на пр-т Мира 125а, 125б, 127, ул. Саратовская 1-15, 2-18, ул. Воздушная 7, 7а, 66б-90, 53-83, ул. Белинского 18, 20, ул. Художественная 9-1

Без света до 18 часов остались дома на пл. Калинина 29-37, пер. Калинина 2-10, 29-33, пр-т Калинина 1-35, ул. Ольштынская 2-22.

ИСТОЧНИК KP.RU