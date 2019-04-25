Под Калининградом в ДТП погиб пассажир «Рено»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе в ДТП погиб пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 2 километре автодороги «Пирогово - Рожково». 33-летний водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП 24 – летний пассажир скончался до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель и 29 – летний пассажир получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU