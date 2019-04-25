Под Калининградом задержаны двое кладбищенских воров

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-25T12:14:25+03:00

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Началось с того, что с кладбища города Светлый пропали два металлических памятника. Понимая, что сами оп себе такие объекты не исчезают, оперативники местного угрозыска отправились по следу воров. И вскоре задержали подозреваемых, которыми оказались местные жители 35 и 36 лет от роду. Оба в прошлом судимые, а в настоящем – безработные. Как сознались уголовники, памятники они снесли в пункт приема металлолома.

В пресс-службе регионального УМВД РФ сообщили, что факту кражи уже возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Каждому. Кроме того, подельников сейчас проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU