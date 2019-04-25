В Калининграде сбили пешехода и велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-25T12:30:44+03:00

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В Калининграде в результате наездов пострадали велосипедист и пешеход. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Утром в среду на улице Леонова сбили 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Водитель с места происшествия скрылся, пенсионерка получила травмы.

Вечером около дома №94 на улице Гайдара сбили велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, но не спешился. В результате наезда 25-летний велосипедист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU