В Калининграде лже-энергетики меняют горожанам исправные счетчики

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-25T13:45:01+03:00

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В Калининградской области активизировались мошенники, которые за деньги меняют исправные счетчики. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта». Лже-энергетики «проверяют» приборы учета и настаивают на их немедленной замене.

- Уже известны случаи, когда непрошеным гостям удавалось уговорить граждан приобрести у них прибор учета и оплатить услуги по их установке. При этом, далеко не всем из пострадавших в действительности была необходима замена счетчика, - отметили в пресс-службе компании, добавив, что лже-специалисты срывают пломбы со старых приборов, что незаконно, так как неизвестные лица не имеют права снимать пломбы, а затем устанавливать новые приборы учета.

Энергетики напоминают, что снятие пломб без уведомления гарантирующего поставщика, сетевой компании или управляющей организации является нарушением закона. В результате прибор признается нерасчетным, а последующее потребление электроэнергии безучетным, что помимо повышенного объема потребления электроэнергии, грозит штрафом до 10 тысяч рублей.

- Если пришедший специалист настаивает на немедленной замене прибора учета и требует оплатить услуги, советуем незамедлительно обратиться в полицию, - заявили в пресс-службе «Янтарьэнергосбыта».

ИСТОЧНИК KP.RU