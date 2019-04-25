В Калининграде с виновника ДТП взыскали затраты на лечение пострадавших

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-25T14:00:33+03:00

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Гвардейский районный суд взыскал с виновника страшного ДТП затраты на лечение пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре 2017 года водитель «Мерседеса» столкнулся с микроавтобусом на автодороге Калининград-Нестеров. В результате аварии семь пассажиров маршрутки погибли, 10 человек получили травмы.

За смертельное ДТП водителя осудили на 4 года 7 месяцев, сейчас он отбывает наказание в колонии общего режима. Теперь с него взыскали более 430 тысяч рублей, которые были потрачены на лечение пострадавших в аварии пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU