Росимущество продаст на торгах арестованные сигареты калининградской компании за 911 млн рублей
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Арестованное имущество калининградской табачной компании ООО «ЮТФ» выставлено на торги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.
Компания задолжала налогов более чем на 1,3 млрд рублей. В прошлом году для обеспечения оплаты приставы арестовали крупную партию сигарет на 1 млрд 75 млн рублей.
Начальная стоимость арестованного имущества на торгах, которые проведет Росимущество, составляет 911 млн 875 тыс. 300 рублей, отметили в пресс-службе приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU