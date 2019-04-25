Росимущество продаст на торгах арестованные сигареты калининградской компании за 911 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-25T15:07:04+03:00

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Арестованное имущество калининградской табачной компании ООО «ЮТФ» выставлено на торги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Компания задолжала налогов более чем на 1,3 млрд рублей. В прошлом году для обеспечения оплаты приставы арестовали крупную партию сигарет на 1 млрд 75 млн рублей.

Начальная стоимость арестованного имущества на торгах, которые проведет Росимущество, составляет 911 млн 875 тыс. 300 рублей, отметили в пресс-службе приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU