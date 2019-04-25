В Калининграде педагоги из Школы Олега Табакова дадут мастер-класс

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-25T15:35:35+03:00

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В ближайшие выходные в Калининграде состоятся отборочные туры в Московскую театральную школу Олега Табакова.

Как сообщают организаторы, в субботу 27 апреля в 16:00 в здании областного историко-художественного музея пройдет мастер-класс (практическое занятие) по введению в актерскую профессию.

Ребят ждут: упражнения на внимание, работа по устранению дефектов речи, ознакомление с элементами из сценического движения и основ мастерства актера.

Участники мастер-класса – учащиеся 7-11х- классов, мечтающие связать жизнь с актерской профессией.

Педагогами выступят: Павел Брюн (заместитель художественного руководителя, режиссер), Александр Марин (заслуженный артист РФ, педагог), Анна Гуляренко (заслуженная артистка РФ, педагог), Елена Игнатова (логопед).

Напомним, 27 – 28 апреля 2019 года в Калининграде состоится предварительный отбор абитуриентов для поступления в Московскую театральную школу Олега Табакова. Участниками отборочного тура могут стать учащиеся, завершающие обучение в 9 классе общеобразовательной школы в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU