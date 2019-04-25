2019-04-25T16:23:15+03:00
Общество

Калининградские власти для тушения лесных пожаров купят девять спецмашин

Виктор Сергеев
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В этом году региональные власти купят девять специализированных машин для тушения лесных пожаров. Об этом на заседании областного правительства сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

На закупку лесопожарной техники будет направлено порядка 10 млн рублей.

Также за счет федеральной субвенции в размере более 5 млн рублей будет осуществлен комплекс мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, сказал Олег Ступин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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