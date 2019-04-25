Свыше 36 тысяч жителей Калининградской области получат льготу на вызов мусора

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-25T16:35:56+03:00

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Многодетные семьи, ветераны боевых действий и ветераны становления Калининградской области получат льготу на вывоз мусора. Соответствующий проект о социальной поддержке был представлен на заседании правительства в четверг, 25 апреля.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин, эти категории граждан вносить плату за вывоз мусора в размере 50 процентов от ее стоимости. При этом, закон распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

- Для обозначенных категорий граждан, которые уже оплатили квитанции, будет произведен перерасчет, и скидка распространится на последующие месяцы, – отметил губернатор Антон Алиханов.

По предварительным подсчетам, льготу получат более 36 тысяч человек, большая часть из них – многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU