Свыше 36 тысяч жителей Калининградской области получат льготу на вызов мусора
Многодетные семьи, ветераны боевых действий и ветераны становления Калининградской области получат льготу на вывоз мусора. Соответствующий проект о социальной поддержке был представлен на заседании правительства в четверг, 25 апреля.
Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин, эти категории граждан вносить плату за вывоз мусора в размере 50 процентов от ее стоимости. При этом, закон распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
- Для обозначенных категорий граждан, которые уже оплатили квитанции, будет произведен перерасчет, и скидка распространится на последующие месяцы, – отметил губернатор Антон Алиханов.
По предварительным подсчетам, льготу получат более 36 тысяч человек, большая часть из них – многодетные семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU