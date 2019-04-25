2019-04-25T16:35:56+03:00
Общество

Свыше 36 тысяч жителей Калининградской области получат льготу на вызов мусора

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Многодетные семьи, ветераны боевых действий и ветераны становления Калининградской области получат льготу на вывоз мусора. Соответствующий проект о социальной поддержке был представлен на заседании правительства в четверг, 25 апреля.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин, эти категории граждан вносить плату за вывоз мусора в размере 50 процентов от ее стоимости. При этом, закон распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

- Для обозначенных категорий граждан, которые уже оплатили квитанции, будет произведен перерасчет, и скидка распространится на последующие месяцы, – отметил губернатор Антон Алиханов.

По предварительным подсчетам, льготу получат более 36 тысяч человек, большая часть из них – многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На старой светлогорской дороге в кювет вылетела «Шкода», есть пострадавшие
Калининградские власти для тушения лесных пожаров купят девять спецмашин
В Калининграде педагоги из Школы Олега Табакова дадут мастер-класс
Росимущество продаст на торгах арестованные сигареты калининградской компании за 911 млн рублей
В Калининграде с виновника ДТП взыскали затраты на лечение пострадавших
В Калининграде лже-энергетики меняют горожанам исправные счетчики
Двоих жителей Светлого осудили за сбыт амфетамина
В Калининграде сбили пешехода и велосипедиста
Под Калининградом задержаны двое кладбищенских воров
Под Калининградом в ДТП погиб пассажир «Рено»
В Калининграде отключили воду в домах на десяти улицах
В Калининграде с бесплатным концертом выступит русский византийский хор
Полиция разыскала 16-летнего подростка из Правдинска
Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Нижним Новгородом»
В Краснознаменском районе на автомобиль упало дерево