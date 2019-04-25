2019-04-25T22:27:20+03:00
Общество

Калининградцев научат отказываться от пластиковой упаковки во время покупок

Образовательная акция пройдет на улице Краснооктябрьской
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде пройдет образовательная акция, во время которой волонтеры Greenpeace объяснят горожанам, как отказаться от пластика во время похода в супермаркет.

28 апреля возле магазина Spar на улице Краснооктябрьской (д.1-7) экологи организуют информационную точку, на которой они с 12:00 до 16:00 будут рассказывать о проблеме одноразового использования пластика и его альтернативах.

- Активисты предложат выходящим из супермаркета покупателям распаковать продукты, завернутые в пластик, и заменить его многоразовыми экомешочками. Волонтеры сшили их из обрезков ткани, - сообщает пресс-служба экологической организации.

Кроме того, калининградцам будет предложено отправить обращение к крупнейшим торговым сетям России («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Магнит», «Ашан», «Дикси», «Лента») с просьбой убрать с полок излишнюю пластиковую упаковку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нестеровском районе произошло частичное обрушение кирхи поселка Калинино
На старой светлогорской дороге в кювет вылетела «Шкода», есть пострадавшие
Свыше 36 тысяч жителей Калининградской области получат льготу на вызов мусора
Калининградские власти для тушения лесных пожаров купят девять спецмашин
В Калининграде педагоги из Школы Олега Табакова дадут мастер-класс
Росимущество продаст на торгах арестованные сигареты калининградской компании за 911 млн рублей
В Калининграде с виновника ДТП взыскали затраты на лечение пострадавших
В Калининграде лже-энергетики меняют горожанам исправные счетчики
Двоих жителей Светлого осудили за сбыт амфетамина
В Калининграде сбили пешехода и велосипедиста
Под Калининградом задержаны двое кладбищенских воров
Под Калининградом в ДТП погиб пассажир «Рено»
В Калининграде отключили воду в домах на десяти улицах
В Калининграде с бесплатным концертом выступит русский византийский хор
Полиция разыскала 16-летнего подростка из Правдинска
Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Нижним Новгородом»
В Краснознаменском районе на автомобиль упало дерево