Калининградцев научат отказываться от пластиковой упаковки во время покупок
В Калининграде пройдет образовательная акция, во время которой волонтеры Greenpeace объяснят горожанам, как отказаться от пластика во время похода в супермаркет.
28 апреля возле магазина Spar на улице Краснооктябрьской (д.1-7) экологи организуют информационную точку, на которой они с 12:00 до 16:00 будут рассказывать о проблеме одноразового использования пластика и его альтернативах.
- Активисты предложат выходящим из супермаркета покупателям распаковать продукты, завернутые в пластик, и заменить его многоразовыми экомешочками. Волонтеры сшили их из обрезков ткани, - сообщает пресс-служба экологической организации.
Кроме того, калининградцам будет предложено отправить обращение к крупнейшим торговым сетям России («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Магнит», «Ашан», «Дикси», «Лента») с просьбой убрать с полок излишнюю пластиковую упаковку.
ИСТОЧНИК KP.RU