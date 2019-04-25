Калининградцев научат отказываться от пластиковой упаковки во время покупок

25 Апр 22:27 2019-04-25T22:27:20+03:00

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В Калининграде пройдет образовательная акция, во время которой волонтеры Greenpeace объяснят горожанам, как отказаться от пластика во время похода в супермаркет.

28 апреля возле магазина Spar на улице Краснооктябрьской (д.1-7) экологи организуют информационную точку, на которой они с 12:00 до 16:00 будут рассказывать о проблеме одноразового использования пластика и его альтернативах.

- Активисты предложат выходящим из супермаркета покупателям распаковать продукты, завернутые в пластик, и заменить его многоразовыми экомешочками. Волонтеры сшили их из обрезков ткани, - сообщает пресс-служба экологической организации.

Кроме того, калининградцам будет предложено отправить обращение к крупнейшим торговым сетям России («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Магнит», «Ашан», «Дикси», «Лента») с просьбой убрать с полок излишнюю пластиковую упаковку.

ИСТОЧНИК KP.RU