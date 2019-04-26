В Нестеровском районе произошло частичное обрушение кирхи поселка Калинино

СЕГОДНЯ 01:24 2019-04-26T01:26:03+03:00

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В поселке Калинино Нестеровского района Калининградской области произошло частичное обрушение кирхи, построенной в начале XVIII века. Как пишет на своей персональной странице в фейсбуке местный житель Александр Самсонкин, ЧП случилось в ночь с 20 на 21 апреля.

- Несколько дней назад, в ночь на воскресенье, в поселке Калинино частично разрушилась старая кирха, - пишет Самсонкин. - «Грохот стоял такой, что дом задрожал, думал, вся крыша посыпалась...» - рассказал живущий рядом селянин. Хотя снаружи разрушения не значительны, внутри, похоже, обвалился потолок. Судя по всему, зданию немного осталось. Скоро и крыша рухнет.

Кирха в поселке Мелькемен (довоенное название поселка Калинино – Ред.) была построена в 1706 году из валунов и кирпичей. Во время боев Великой Отечественной войны здание не пострадало. В послевоенные годы кирха долго не использовалась и пришла в аварийное состояние. Через некоторое время было принято решение использовать культовое здание под склад, а колокольню – как водонапорную башню. 23 марта 2007 года кирха получила статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время здание передано Русской Православной церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU