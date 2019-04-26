В Калининграде снесут девять нелегальных торговых палаток
Власти Калининграда выявили на территории города 20 нестационарных торговых объектов, установленных незаконно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- В отношении 9 объектов приняты решения о сносе и в ближайшее время демонтаж данных объектов будет осуществлен. По 11 НТО в ближайшее время будет принято решение о сносе. Работы по сносу незаконно установленных НТО осуществляются подрядной организацией путем разрушения и утилизации, - заявили в мэрии Калининграда.
По словам председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева, некоторые владельцы палаток не ждут соответствующего решения суда и самостоятельно демонтируют свои объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU