В Калининград перебросили уникальную систему средств радиоэлектронной борьбы «Мурманск»

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-26T10:30:18+03:00

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В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН». Первые машины уже переданы Балтийскому флоту, пишет газета «Известия».

По данным издания, не имеющая мировых аналогов система подавляет каналы связи и управления в радиусе до 8 тысяч километров. Комплекс, вставший на боевое дежурство в Калининграде, способен лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск вероятного противника.

«Мурманск-БН» — автоматизированный комплекс радиопомех для линий связи на коротковолновом (КВ) диапазоне. По параметрам мощности комплекс превосходит существующие аналоги в несколько раз. Дальность подавления радиосвязи комплекса составляет около 5 тыс. км, а при идеальном прохождении сигнала она может быть увеличена до 8 тыс. км.

В походном состоянии аппаратура «Мурманска» располагается на семи большегрузных многоосных автомобилях «КамАЗ». В комплект входят мощные телескопические антенны-мачты, а также низкочастотные антенны-растяжки. При необходимости мачты с помощью гидравлической аппаратуры выдвигаются на высоту до 32 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU