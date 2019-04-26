В Калининград перебросили уникальную систему средств радиоэлектронной борьбы «Мурманск»
В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН». Первые машины уже переданы Балтийскому флоту, пишет газета «Известия».
По данным издания, не имеющая мировых аналогов система подавляет каналы связи и управления в радиусе до 8 тысяч километров. Комплекс, вставший на боевое дежурство в Калининграде, способен лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск вероятного противника.
«Мурманск-БН» — автоматизированный комплекс радиопомех для линий связи на коротковолновом (КВ) диапазоне. По параметрам мощности комплекс превосходит существующие аналоги в несколько раз. Дальность подавления радиосвязи комплекса составляет около 5 тыс. км, а при идеальном прохождении сигнала она может быть увеличена до 8 тыс. км.
В походном состоянии аппаратура «Мурманска» располагается на семи большегрузных многоосных автомобилях «КамАЗ». В комплект входят мощные телескопические антенны-мачты, а также низкочастотные антенны-растяжки. При необходимости мачты с помощью гидравлической аппаратуры выдвигаются на высоту до 32 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU