2019-04-26T10:49:05+03:00
Общество

В Калининграде появятся 60 площадок для раздельного сбора мусора

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В этом году в Калининграде начнется реализация первого этапа организации раздельного сбора мусора. Первые 60 площадок появятся в Центральном и Ленинградском районах города, сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании регионального правительства. По его словам, это не повлияет на тариф на вывоз мусора.

В этом году также в муниципалитетах области появятся новые контейнеры для мусора.

- Мы дополнительно предусмотрели в этом году средства на закупку контейнеров. Постановление готово, сегодня распределим 24 миллиона рублей. До конца апреля минприроды организует дополнительный отбор заявок в размере 7 миллионов рублей. Эти деньги доведем до муниципальных образований в мае, чтобы они осуществили закупку оборудования, – сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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