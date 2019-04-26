2019-04-26T11:32:28+03:00
Общество

В Калининградской области вырос тариф на эвакуацию машин

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Областная служба по ценам и тарифам установила новый базовый тариф на перемещение и хранение задержанных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эвакуация транспортных средств категорий А, В, D разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн, составит 2722,5 рублей. Последние два года тариф составлял 2210 рублей.

Эвакуация автобусов и грузовик массой более 3,5 тонн - 9333,33 рублей.

Тарифы на хранение эвакуированного транспорта остались на прежнем уровне: 25 рублей в час за мотоцикл, 50 рублей в час – за транспорт категории В, D с разрешенной массой до 3,5 тонн и 100 рублей в час за грузовики и автобусы массой свыше 3,5 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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