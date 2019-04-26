2019-04-26T11:36:56+03:00
Общество

В Калининграде отключены светофоры на трех перекрестках

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в течение дня не будут работать светофоры на трех перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

До 18 часов отключены светофоры на ул. Киевская – пр-т Калинина, пр-т Калинина - Ленинский пр-т. Также не работает светофор на улице Киевской при выезде из парка «Калининград-ГорТранс».

До 20 часов не будет работать светофор на пересечении ул. Горького-ул. Черняховского.

Власти просят водителей не терять бдительности и обращать внимание на маневры других участков дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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