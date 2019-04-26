В Калининграде до вечера не будет электричества в домах на семи улицах

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-26T11:41:55+03:00

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В Калининграде в течение дня отключено электричество в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов не будет света пл. Калинина 29-37, пер. Калинина 2-10, 29-33, пр-т Калинина 1-35, ул. Ольштынская 2-22.

До 20 часов из-за проведения работ по строительству пешеходной зоны на ул. Баранова отключено электричество по ул. Проф. Баранова 36, 43-45, ул. Черняховского 1-5, ул. Подп. Иванникова 18.

ИСТОЧНИК KP.RU