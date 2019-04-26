В Калининграде в ДТП пострадали два пешехода и велосипедист

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-26T12:04:26+03:00

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В Калининграде в четверг, 25 апреля, произошло два наезда на пешеходов и ДТП с велосипедистом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на улице Узловой на территории предприятия водитель «Мерседеса» при движении задним ходом сбил 42-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

На улице Магнитогорской в районе дома №3 неустановленный водитель сбил 64-летнего мужчину, который шел по обочине. В результате наезда пенсионер получил травмы.

На Б. Окружной в ДТП пострадал велосипедист, который при повороте налево не пропустил «Опель». В результате падения 41-летний велосипедист получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU