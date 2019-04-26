2019-04-26T12:07:06+03:00
Спорт

Калининградский спортсмен выиграл золото всероссийских соревнований по гребле

Регата прошла в Ростове-на-Дону
Александр КАТЕРУША
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Канал «Дон» в Ростове-на-Дону принял регату на призы олимпийских чемпионов Николая Спинева и Сергея Федоровцева, собрав 225 юношей и 130 девушек из 17 регионов страны.

В составе сборной регионов лучшим по гребле в парной лодке-четверке без рулевого стал калининградец Александр Ковальский.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он финишировал первым в сборном экипаже.

Дистанцию 2000 метров наш земляк с напарниками преодолел за 6 минут 13,49 секунды. Итог – золото.

Напомним, в прошлом году Александр Ковальский выиграл летнее первенство России в составе калининградского экипажа парной лодки-четверки в Крылатском, индивидуальную золотую медаль в Нижнем Новгороде на юношеском первенстве страны и стал первым на осенних домашних международных соревнованиях «Прегельская регата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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