2019-04-26T13:15:56+03:00
Политика

Американский беспилотник провел многочасовую разведку вблизи Калининградской области

Виктор Сергеев
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Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в четверг совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные авиационных ресурсов.

Сообщается, что накануне утром дальний беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и провел, по меньшей мере, два пролета вдоль границ Псковской и Ленинградской областей.

Затем беспилотник перелетел в воздушное пространство Литвы и около пяти часов летал на высоте 15,5 тыс. метров вдоль северной границы Калининградской области, временами приближаясь к ней на расстояние 40-50 км. Всего он провел, по меньшей мере, 14 пролетов вдоль северной границы Калининградской области, выполняя задание в небе над Литвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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