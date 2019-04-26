2019-04-26T13:54:39+03:00
Происшествия

Калининградец угрожал любовнице публикацией ее пикантных фото в интернете

Компрометирующую информацию мужчина предлагал своей жертве выкупить за 30 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
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Жительница Черняховска прокляла тот день, когда поддалась очарованию своего 46-летнего земляка и, как принято выражаться в официальных документах, вступила с ним в интимную связь. Поскольку казавшийся таким галантным любовник с официальным предложением руки и сердца так и не спешил. А вместо этого объявил огорошенной горожанке, что располагает ее пикантными снимками. Которые без колебаний готов выложить в интернет, если не получит 30 тысяч рублей отступных.

Женщина была вынуждена согласиться приобрести флеш-карту с якобы компрометирующими файлами. Но параллельно известила о вымогательстве полицию. Так что, передача первых 10 тысяч рублей из означенной суммы происходила уже под контролем оперативников уголовного розыска МО МВД России «Черняховский». Сразу после того как деньги оказались в руках нечистоплотного жиголо, он был задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 163 УК РФ, - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. - Максимальная санкция – лишение свободы на срок до четырех лет.

Ну, что, теперь ждем появления в интернете пикантных фото самого вымогателя из «зоны»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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