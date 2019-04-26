2019-04-26T13:19:44+03:00
Общество

В Зеленоградске управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградском районе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ООО «Управляющая компания – Зеленоградский район» управляет многоквартирными домами на улице Центральной в поселке Колосовка. Прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и правил содержания общего имущества.

Мировой судья оштрафовал юридическое лицо на 250 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей штрафа придется заплатить директору компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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