В Зеленоградске управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградском районе управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ООО «Управляющая компания – Зеленоградский район» управляет многоквартирными домами на улице Центральной в поселке Колосовка. Прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и правил содержания общего имущества.
Мировой судья оштрафовал юридическое лицо на 250 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей штрафа придется заплатить директору компании.
ИСТОЧНИК KP.RU