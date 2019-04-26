В Славске чиновники незаконно обязали школьников ухаживать за воинскими захоронениями

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-26T14:23:17+03:00

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Прокуратура Славского района опротестовала постановление местной администрации, которым местные чиновники закрепили воинские памятники и захоронения за предприятиями и организациями, включая школы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, славские чиновники прописали в документе, что предприятиям и организациям ежегодно к 23 февраля, 9 мая и 22 июня необходимо «приводить закрепленные воинские захоронения в надлежащий порядок, осуществлять мероприятия по благоустройству территорий».

В прокуратуре отметили, что мероприятия по содержанию и благоустройству воинских захоронений, а также финансирование этих мероприятий – это, вообще-то, полномочия местной администрации. Поэтому на постановление был принесен протест, который сейчас находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU