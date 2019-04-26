В Калининградской области раздадут семнадцать тысяч георгиевских ленточек
В Калининградской области стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Накануне на площади Победы в Калининграде участники мероприятия исполнили вальс, к которому смогли присоединиться все желающие, и запустили эстафету по передаче георгиевских ленточек. Её суть заключается в том, что человек, которому волонтёр дал ленточку и рассказал о том, как её правильно носить, должен сделать то же самое – передать ленточку следующему.
В Калининграде ленточки будут раздавать в следующих точках: площадь Победы, площадь Маршала Василевского, калининградский зоопарк, Центральный Парк культуры и отдыха, парк «Юность», набережная Верхнего и Нижнего озер, сквер около Калининградского областного драматического театра, а также в образовательных организациях. Кроме того, георгиевские ленточки будут раздавать в Багратионовске, Гвардейске, Краснознаменске, Пионерском, Светлом, Советске, Черняховске, Гусеве, Мамоново, Ладушкине, Нестерове и Славске.
Всего планируется раздать 17 тысяч ленточек.
ИСТОЧНИК KP.RU