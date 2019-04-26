В Калининградской области раздадут семнадцать тысяч георгиевских ленточек

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-26T15:17:14+03:00

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В Калининградской области стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Накануне на площади Победы в Калининграде участники мероприятия исполнили вальс, к которому смогли присоединиться все желающие, и запустили эстафету по передаче георгиевских ленточек. Её суть заключается в том, что человек, которому волонтёр дал ленточку и рассказал о том, как её правильно носить, должен сделать то же самое – передать ленточку следующему.

В Калининграде ленточки будут раздавать в следующих точках: площадь Победы, площадь Маршала Василевского, калининградский зоопарк, Центральный Парк культуры и отдыха, парк «Юность», набережная Верхнего и Нижнего озер, сквер около Калининградского областного драматического театра, а также в образовательных организациях. Кроме того, георгиевские ленточки будут раздавать в Багратионовске, Гвардейске, Краснознаменске, Пионерском, Светлом, Советске, Черняховске, Гусеве, Мамоново, Ладушкине, Нестерове и Славске.

Всего планируется раздать 17 тысяч ленточек.

ИСТОЧНИК KP.RU