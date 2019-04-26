«Калининград-ГорТранс» нашел подрядчика, который за 10 дней отремонтирует польский трамвай PESA

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-26T15:52:23+03:00

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«Калининград-ГорТранс» нашел подрядчика, который отремонтирует польский трамвай PESA. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Контракт на ремонт будет заключен с ИП Карпов Д.И. В течение десяти дней он должен будет отремонтировать вал кардана и изготовить винты. На эти цели выделено 279 тысяч рублей.

Напомним, ранее городская администрация сообщала, что польский трамвай PESA вернется на улицы города уже в апреле.

- С ноября прошлого года он находится в ремонте. В связи с тем, что подходящую деталь для его починки пришлось заказывать аж в Германии, поляки уже не производят эту модель, процесс затянулся. Но в итоге мы его все равно еще увидим в Калининграде. - сообщили в администрации в феврале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU