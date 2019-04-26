2019-04-26T16:08:33+03:00
Общество

Реконструкцию Восточной водопроводной станции Калининграда планируют завершить к концу года

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Реконструкция Восточной водопроводной станции должна завершиться в конце этого года. После завершения работ мощность станции будет увеличена с 30 до 90 тысяч кубов в сутки, отметил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

- Модернизация станции позволит увеличить в Калининград подачу воды из подземных источников, что приведет к уменьшению затрат на водоподготовку и энергопотребление. Постепенно будет снижаться нагрузка на действующие объекты водоснабжения, которые осуществляют транспортировку воды из поверхностных источников, – отметил глава министерства.

Сейчас вода, добываемая из подземных источников и очищаемая на Восточной водопроводной станции, транспортируется в Калининград на Московскую насосную станцию. Этот объект обеспечивает подачу ресурса в восточную часть Ленинградского и часть Центрального района в границах улиц Горького, Согласия, Панина.

Сейчас воду с Восточной водопроводной станции, составляет 80 тысяч человек. С завершением реконструкции процент населения, обеспеченного водой непосредственно от данного объекта, будет постепенно увеличиваться, уверяют в областном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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