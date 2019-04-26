2019-04-26T16:44:45+03:00
Общество

Руководить дорожным ремонтом и строительством в Калининграде будет инженер из Пензы

Виктор Сергеев
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Олег БакуровОлег БакуровФото: мэрия Калининграда
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В Калининграде назначен новый директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» (ГДСР). Им стал Олег Бакуров, сообщает пресс-служба гроодской администрации.

Олег Бакуров окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт по специальности «инженер-строитель» и имеет большой опыт работы, связанной со строительством и эксплуатацией автомобильный дорог и мостов.

Ранее он работал первым заместителем начальника Федерального управления автодорог «Большая Волга» (г. Пенза), начальником государственного учреждения «Управление автомобильных дорог Пензенской области». С 2007 года работал генеральным директором ООО «Поволждорсервис» (г. Пенза).

ИСТОЧНИК KP.RU

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