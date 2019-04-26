В Калининграде почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-26T16:49:45+03:00

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В пятницу, 26 апреля, в Калининграде почтили память жертв чернобыльской аварии. Памятный митинг прошел у мемориального знака «Ликвидаторам последствий атомных катастроф».

В ликвидации последствий аварии принимали участие свыше двух с половиной тысяч жителей Калининградской области. В результате полученного радиационного воздействия погибло более 450 наших земляков, около 400 – стали инвалидами.

- Наш общий человеческий и гражданский долг свято хранить память о тех, кто отдал свое здоровье во имя спасения и благополучия других людей. Пусть эта скорбная дата будет вечным напоминанием об уязвимости природы и необходимости внимательного отношения к источникам земной энергии, – сказал первый вице-премьер регионального правительства Алексей Родин.

ИСТОЧНИК KP.RU