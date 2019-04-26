В Калининграде убийца администратора сауны получил девять с половиной лет «строгача»

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-26T16:55:59+03:00

Кроме того, осужденный выплатить родственникам своей жертвы четыре миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Московский районный суд Калининграда вынес приговор убийце администратора сауны – преступление было совершено 8 сентября прошлого года на улице Киевской. Не захотевший расплатиться за заказанное пиво выходец из Средней Азии сначала ударил женщину стеклянной бутылкой по голове, потом избил и в довершение нанес несчастной не менее 18 ударов ножом в различные части тела.

Забрав у жертвы мобильный телефон и 400 рублей наличными, преступник скрылся – но вскоре был задержан полицией. В судебном заседании он признал вину в полном объеме. К смягчающим обстоятельствам отнесли также раскаяние подсудимого в содеянном, активную помощь следствию, частичное возмещение ущерба, молодой возраст и совершение преступления впервые. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге убийца получил 9 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Кроме того суд постановил взыскать с него в пользу родителей погибшей и двоих ее сыновей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU