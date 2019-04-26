В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пьяного угонщика
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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пьяного угонщика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Автомобиль «Шевроле» остановили инспекторы ГИБДД на улице Суворова. Находившийся за рулем 36-летний мужчина не смог предоставить документы на машину и права, более того, у него имелись признаки опьянения.
В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что автомобиль был угнал
- Мужчина признался, что ключи от автомобиля он самовольно взял у родственницы и решил прокатиться, - сообщили в пресс-службе УМВД.
По данному факту возбуждены два уголовных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU