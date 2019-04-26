СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-26T17:00:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пьяного угонщика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автомобиль «Шевроле» остановили инспекторы ГИБДД на улице Суворова. Находившийся за рулем 36-летний мужчина не смог предоставить документы на машину и права, более того, у него имелись признаки опьянения.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что автомобиль был угнал

- Мужчина признался, что ключи от автомобиля он самовольно взял у родственницы и решил прокатиться, - сообщили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждены два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU