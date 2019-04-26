2019-04-26T17:10:56+03:00
Происшествия

В Калининграде бывшего полицейского взяли под стражу в зале суда

Экс-оперативник незаконно изъял у одного из местных бизнесменов валюту и присвоил ее
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининграде бывший полицейский был приговорен судом к 1 году и 7 месяцам лишения свободы. Обвинялся 35-летний мужчина сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ – «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество».

В октябре 2015 года тогда еще оперуполномоченный Управления по экономической безопасности борьбе и противодействию коррупции УМВД России по Калининградской области узнал, что в одном из павильонов торгового центра «Мега-Сити» на улице Мусоргского в Калининграде проводятся валютные операции. Решение созрело моментально. Борец с коррупцией явился в павильон и изъял у его арендатора всю имевшуюся валюту – на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. Естественно, до казны эти деньги так и не дошли.

- По ходу обыска в служебном кабинете полицейского были обнаружены оригиналы протокола изъятия валюты, - сообщили некоторые подробности в региональном Управлении СКР. – Был выполнен комплекс иных следственных действий. Собранные следственным отделом по Центральному району доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Бывшего правоохранителя взяли под стражу сразу после оглашения приговора – на время предварительного и судебного следствия обвиняемый оставался на свободе под действием подписки о невыезде. Кроме отбытия назначенного срока, осужденному предстоит выплатить потерпевшему коммерсанту 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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