В Калининграде стартовал кинофестиваль «Край света. Запад»
Торжественная церемония открытия первого кинофестиваля «Край света. Запад» прошла в областном драматическом театре.
- Самое важно и главное, что все показы бесплатные. Человек может попасть на них простым способом, описанным на сайте фестиваля, по регистрации, – рассказал генеральный продюсер фестиваля и актер Алексей Агранович. – При этом он отметил, что в сам драмтеатр в дни проведения фестиваля любой может попасть свободно, без регистрации. В холле театра открыто кафе, место для встреч с актерами и создателями фильмов, информационный центр – то есть место тусовки. Наш фестиваль не элитарный, он не предполагает у зрителей какой-то собой насмотренности или «болезни любви к кино». Приходить можно даже из любопытства. Скучно не будет.
Фильмом открытия стала лента «Синонимы» (Франция-Израиль-Германия).
В состав жюри фестиваля вошли: сербский режиссер Огнен Главонич, российские актеры Виктория Толстоганова и Евгений Стычкин, и доктор философских наук из БФУ имени Канта Владас Повилайтис.
Зрителей ждут с 26 апреля по 3 мая на бесплатные показы фильмов и мультиков. Для вас две конкурсные программы: детская и экспериментальная, внеконкурсная, анимация. Организаторы готовят также несколько творческих встреч с актерами и создателями кино.
Так, в субботу 27 апреля:
11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Ладушки», 0+
12:00. «Супер Модо» (Германия-Кения), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» с актрисой Стайси Ваверу.
14:30. «Шпион по соседству» (Дания), 12+;
16:00. «Даниэль» (Франция), 12+;
18:00. «Соберись перед прыжком» (США), 16+;
20:00. «Рига. Дубль 1» (Латвия-Франция), 18+, Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Зигфридом Дебребаном.
ИСТОЧНИК KP.RU