В Калининграде стартовал кинофестиваль «Край света. Запад»

26 Апр 22:31 2019-04-26T22:31:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Торжественная церемония открытия первого кинофестиваля «Край света. Запад» прошла в областном драматическом театре.

- Самое важно и главное, что все показы бесплатные. Человек может попасть на них простым способом, описанным на сайте фестиваля, по регистрации, – рассказал генеральный продюсер фестиваля и актер Алексей Агранович. – При этом он отметил, что в сам драмтеатр в дни проведения фестиваля любой может попасть свободно, без регистрации. В холле театра открыто кафе, место для встреч с актерами и создателями фильмов, информационный центр – то есть место тусовки. Наш фестиваль не элитарный, он не предполагает у зрителей какой-то собой насмотренности или «болезни любви к кино». Приходить можно даже из любопытства. Скучно не будет.

Фильмом открытия стала лента «Синонимы» (Франция-Израиль-Германия).

В состав жюри фестиваля вошли: сербский режиссер Огнен Главонич, российские актеры Виктория Толстоганова и Евгений Стычкин, и доктор философских наук из БФУ имени Канта Владас Повилайтис.

Зрителей ждут с 26 апреля по 3 мая на бесплатные показы фильмов и мультиков. Для вас две конкурсные программы: детская и экспериментальная, внеконкурсная, анимация. Организаторы готовят также несколько творческих встреч с актерами и создателями кино.

Так, в субботу 27 апреля:

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Ладушки», 0+

12:00. «Супер Модо» (Германия-Кения), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» с актрисой Стайси Ваверу.

14:30. «Шпион по соседству» (Дания), 12+;

16:00. «Даниэль» (Франция), 12+;

18:00. «Соберись перед прыжком» (США), 16+;

20:00. «Рига. Дубль 1» (Латвия-Франция), 18+, Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Зигфридом Дебребаном.

ИСТОЧНИК KP.RU