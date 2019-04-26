В Калининграде всего 27 человек заявились на прослушивания в Школу Олега Табакова

26 Апр 23:23 2019-04-26T23:23:36+03:00

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Худрук Театра и Школы Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков приехал в Калининград, чтобы найти талантливых детей-актеров. О том, что театральная школа будет проводить в нашем регионе прослушивания, говорилось заранее: об этом сообщали власти и писали в СМИ. Однако, в Калининграде набралось всего 27 желающих показать себя педагогам из Школы Табакова. Об этом журналистам Владимир Машков рассказал в пятницу 26 апреля.

- В Калининграде 27 человек. В Туле было почти 140 человек, в Саратове 130, в Новокузнецке 120 человек, во Владивостоке 70 человек. С чем я это связываю? – говорит Владимир Машков. - Страна огромная и эмоциональный фон в стране по-разному распределяется! Подмосковье – практически Москва. Саратов, Краснодар – творческие города, там много занимающихся ребят, это и по городу видно и по общении. Новокузнецк – очень взрослые ребята, самостоятельные. Владивосток – им до Кореи лететь час, а до Москвы десяток часов. Может быть, из-за того, что это Приморье, как и здесь, в Калининграде: потише, «А может поучаствую…», «Не верю…», может какая-то другая деятельность у вас.

При этом Владимир Львович отметил, что Школа Олега Табакова будет и дальше исследовать Калининград.

- Мы приедем через год, проверим, будет ли здесь какое-то движение или нет. Или нам скажут: «Не надо сюда приезжать, не требушите людей. Здесь другим занимаются – янтарь ловим. Некогда нам!».

Напомним, знаменитая школа Олега Табакова многие годы перемещается по городам России и ищет молодых талантливых ребят. Потому что не все могут приехать в Москву на прослушивания. И вот, приемная комиссия, которую возглавил худрук Театра и Школы Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков, приехала в Калининград.

27 и 28 апреля 2019 года в историко-художественном музее состоятся прослушивания, участниками могут стать дети, завершающие обучение в 9 классе общеобразовательной школы в 2019 году.

В Калининграде на прослушивание заявились 27 человек. Места пока есть.

Внимание! На отборы еще можно прийти в субботу 27 апреля в 9:30 в историко-художественный музей с пакетом документов.

Основатель Школы – народный артист СССР и РФ Олег Табаков был уверен в том, что чем раньше у одаренного человека появится возможность проявить свой талант, тем ярче и насыщеннее будет его актерская карьера.

ИСТОЧНИК KP.RU