2019-04-27T10:30:26+03:00
Политика

В Калининграде выступил известный политолог Михаил Погребинский

На площадке БФУ имени Канта рассуждали о ближайшем будущем России, Украины и Белоруссии
Игорь ОРЕХОВ
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Михаил Погребинский предостерегает от иллюзий в отношении нового президента Украины.Михаил Погребинский предостерегает от иллюзий в отношении нового президента Украины.Фото: Игорь ОРЕХОВ
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В рамках дискуссионного клуба RuBaltic.Ru на площадке Балтийского федерального университета 26 апреля прошла дискуссия на тему «Украина после выборов». Спикерами выступили представители трех славянских республик.

Украину представлял директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который рассказал о том, что ждет его страну после недавно прошедших выборов президента. От Белоруссии выступил главный редактор портала «Телескоп» Лев Криштапович, поднявший тему влияния украинских выборов на российско-белорусские отношения. И, наконец, россиянин Александр Носович, журналист-международник и руководитель дискуссионного клуба RuBaltic.ru выступил с докладом на тему «Как избежать судьбы Украины: технологии разрушения суверенитета (презентация аналитического доклада)».

Мероприятие вызвало большой интерес публики. Подробнее о дискуссии – в ближайшем номере еженедельника «КП-Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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