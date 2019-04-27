2019-04-27T10:42:31+03:00
Происшествия

В Калининграде разыскивается банковский вор

Из помещения финансово-кредитной организации мужчина похитил 29 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
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Всех, кто знает этого человека, просят обратиться в полицию.Всех, кто знает этого человека, просят обратиться в полицию.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел МВД России по Ленинградскому району Калининграда разыскивает мужчину, подозреваемого в краже 29 тысяч рублей. Преступление было совершено 15 января этого года в помещении банка, расположенного на Ленинском проспекте.

Всех, кто узнал изображенного на фотографии человека и может сообщить информацию о нем, просят обращаться в полицию по телефонам: 55-46-13 (уголовный розыск), 55-45-47, 112 или 02. Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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