В Калининградском зоопарке от пневмонии умер орангутан Бенджамин

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-27T11:03:51+03:00

Как сообщается, два с половиной года назад примата привезли из Дании уже больного

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В Калининградском зоопарке 26 апреля пал самец борнейского орангутана по кличке Бенджамин.

Серьезные проблемы со здоровьем у примата начались после перенесенного в марте гриппа. Орангутан изредка подкашливал, был слегка вялым, хотя при этом хорошо ел, пил и даже участвовал в медицинских тренингах. Неделю назад ветеринары зоопарка приняли решение обследовать животное. В обследовании также принимали участие врачи из ветеринарной клиники, областной больницы и одной из частных клиник.

- После обследования Бенджамин вышел из наркоза, - рассказали в пресс-службе. - . Много пил, ел, принимал назначенные лекарства, но был вялым и апатичным. Подтвердились предварительные диагнозы – гайморит и пневмония. Было назначено лечение, однако, как показало сегодняшнее вскрытие, оно все равно не принесло бы положительного результата.

-У Бенджамина имел место инфекционный процесс - хронический гайморит, - добавил участвовавший во вскрытии заведующий патологоанатомическим отделением Калининградской областной клинической больницы Леонид Козьмин. – Он мог осложниться двусторонней пневмонией, которая протекала в крайне тяжелой форме с распадом легочной ткани. Инициирующим пневмонию агентом могла послужить как вирусная, так и бактериальная инфекция. Спасти животное с таким диагнозом было абсолютно нереально.

Сообщается также, что в Калининградский зоопарк Бенджамин прибыл в октябре 2016 года с диагнозом «хронический гайморит», поставленным датскими врачами еще при его жизни в зоопарке города Ольборг.

ИСТОЧНИК KP.RU