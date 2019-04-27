Уснувший на остановке транспорта калининграде проснулся уже без мобильника и бумажника

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-27T11:26:56+03:00

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В тот вечер пьяный 57-летний житель Калининграда так и не добрался до дома, заснув на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте. А когда уже глубокой ночью, наконец, пробудился, не обнаружил при себе мобильного телефона и бумажника с деньгами и документами. Что делать – обворованный бедолага уныло поплелся в полицию.

Сотрудники уголовного розыска проверили на причастность к краже ранее судимых за совершение аналогичных преступлений. У становили конкретного подозреваемого - 43-летнего калининградца, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. За «кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину» (потерпевший попал на 10 тысяч рублей) уголовнику грозит лишение свободы сроком на 5 лет.

В полиции напоминают: во избежание подобных случаев необходимо быть более внимательными по отношению к своему имуществу, особенно находясь в общественных местах!

ИСТОЧНИК KP.RU